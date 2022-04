Achtenveertig jaar geleden: hoe militairen van een gedoemde oorlog fascisme ten val brachten

Achtenveertig jaar geleden, wakker worden elders in Europa (hoe het in “Ultramar” doordrong is nog maar de vraag) bij het merkwaardige nieuws van de staatsgreep door het leger in Portugal.

Een staatsgreep tegen het fascistische regime dat een koloniale oorlog op zeker drie fronten bleef voeren, een oorlog die niet te winnen was.

1974, zo ver weg.

Capitães de Abril is een film van Maria de Medeiros, die u waarschijnlijk kent uit Pulp fiction. De film draait min of meer om de kapitein, Fernando José Salgueiro Maia, die in Lissabon het regeringskwartier zou innemen en de fascistische regering tot overgave zou overreden eerder dan dwingen. Naar verluidt heeft hij ook de fameuze anjer geïntroduceerd die moest symboliseren dat er geen bloed vergoten werd bij de machtsovername. Die een revolutionair proces op gang bracht dat op 25 november 1975 tot staan gebracht werd. Maar de parlementaire democratie bleef.

De film. U kunt op het vignet voor ondertiteling klikken om Engelse ondertitels te krijgen. Hij begint met “schokkende beelden” waar we dezer dagen alweer aan gewend kunnen raken.

– Uitgelichte afbeelding: By Natércia Maia – This digital file was scanned by the family of Salgueiro Maia and sent to me for the purpose of being able to have a photo in the public domain that can be used by all. File available here, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99393979

Affiche: By Alia Film, JBA Production, Mutante Filmes, Filmart – https://www.imdb.com/title/tt0120626/mediaviewer/rm4133395968/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=67692620