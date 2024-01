Abilene: Buffalo Ballet

Abilene was van 1867 tot 1871 het eindpunt van de Chisholm Trail. Het was een ruig stadje, want na weken onthouding van alle dingen die het leven de moeite waard maken (lees: drank en seks) waren de cowboys die het vee naar Abilene brachten nogal uitbundig. Het handhaven van de orde viel dan ook niet mee. Sheriff Tom Smith overleefde twee moordaanslagen, maar werd in november 1870 alsnog vermoord. Voor de goede orde onthoofden de moordenaars hem ook nog even. Smith werd opgevolgd door niemand minder dan Wild Bill Hickok. Hickok hield het niet lang vol in Abilene. Tijdens een matpartij met een aantal dronken cowboys schoot Wild Bill per ongeluk zijn deputy en vriend Mike Williams dood, een gebeurtenis die Hickok de rest van zijn leven zou achtervolgen. Het incident kostte hem ook nog eens zijn herverkiezing als sheriff.

Na 1871 verloor Abilene aan belang voor de veehandel. In tegenstelling tot hetgeen John Cale suggereert betekende dat niet het einde van de stad, al was de – korte – glorietijd natuurlijk wel voorbij.

When Abilene was young and gay

And thunder storms filled up the day

The cattle roamed outside the town

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Then tracks were lain across the plain

By broken old men in torrid rains

The towns grew up and the people were still

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

We all joined in and all joined hands

All joined in to help run this land

Then soldiers came, long long ago

Rode through the town and rode down those who were

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Gold came and went, quickly spent

And the people broke down and often drowned

In the wealth and pain of old Abilene

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Sleeping in the midday sun

Uitgelichte afbeelding: Joseph McCoy’s Drover’s Hotel, McCoy’s Stock Yard in 1867 – By Alexander Gardner (1821-1882) – Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. https://lccn.loc.gov/2004682071, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60094270