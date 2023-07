Aanvullende aanklachten Donald Trump in Mar-a-Lagozaak

Terwijl we gisteren allemaal – althans ik – zaten te wachten op een aanklacht tegen Donald Trump in de zaak van 6 januari, waarvoor hij inmiddels immers een zogenaamde target letter heeft ontvangen (een waarschuwing dat men aangeklaagd gaat worden), gebeurde er eerst nog iets anders: er kwamen aanvullende aanklachten in de zaak van de geheime documenten te Mar-a Lago.

Het betreft een poging om opnames van de beveiligingscamera’s te Mar-a-Lago te wissen, en ook is een document met militaire geheimen, dat Trump volgens een audio-opname aan andere aanwezigen leek te tonen, toegevoegd aan de aanklacht. Blijkbaar meent men voldoende overtuigend te hebben kunnen vaststellen dat het inderdaad echt een geheim document betrof, en bovendien welk document. Het betrof naar verluidt een document met betrekking tot militaire activiteiten in Iran. Dit valt onder de spionagewet.

Trumps advocaat reageerde met de gebruikelijke, ongetwijfeld door Trump zelf gedicteerde, kolder over pogingen van Biden om de verkiezingen te beïnvloeden. Wat hilarisch zou zijn als het niet zo ernstig was, komend van iemand die juist naar alle waarschijnlijkheid in minstens twee zaken crimineel vervolgd gaat worden voor het proberen te negeren of vervalsen van een verkiezingsuitslag.

Uiteindelijk zal alles afhangen van het feit of de Democraten de Republikeinen opnieuw van een verkiezingswinst zullen kunnen afhouden in 2024. Zo niet, dan zullen in elk geval alle federale rechtszaken tegen Trump op de een of andere manier gestopt worden (en hoe zou een eenzame District Attorney als Fani Willis in Georgia de president op staatsniveau kunnen aanpakken?), en als hij tegen die tijd al veroordeeld zou zijn in een van die zaken (wat ik betwijfel) krijgt hij gratie.

Op zichzelf staat Biden in de peilingen redelijk voor op Trump, maar er kan zich altijd een derde kandidaat in de strijd mengen (Robert F. Kennedy jr.? Andrew Yang?) die Biden stemmen kan kosten, en met het winner-takes-all districtenstelsel blijven de marges smal. Slechts enkele tienduizenden stemmen meer op Trump waren in 2020 genoeg geweest om de uitslag in diverse staten ten gunste van Trump te laten uitvallen, en hem daarmee de overwinning te laten behalen. Met andere woorden: november 2024 wordt weer een enorme zenuwentoestand.

(Foto van The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)