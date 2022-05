Aanvalluuuuhhhhh!

Niemand weet uit z’n hoofd hoeveel we wereldwijd aan wapens uitgeven. Alleen die jongens van het Zweedse SIPRI. Volgens hun jongste cijfers was dat vorig jaar $ 2.113 miljard. Klein recordje sinds 2020: net boven de $ 2.000 miiljard. Dat is ruwweg evenveel – na inflatie – als het jaar ervoor. Maar toch: domweg zonde. De rijken worden toch weer rijker, de woningnood stijgt, de toeslagencrisis is niet voorbij, de zorg loopt langzaam vast.

Alleen…

De NAVO besteedt 17 keer zoveel aan knalijzer en petten als Rusland.

Ik herhaal het maar even: zeventien keer…

En de Ruskies geven maar liefst 4% van hun bruto binnenlands product uit – wat volgens mij en vele, vele anderen ver boven hun economische draagkracht ligt. Concreet: de Russen besteden $ 66 miljard aan groene-grijze-blauwe mannen en dingen, net iets minder dan Johnson’s Klein-Brittannië.

En de VS? Goeie vraag: $ 801 miljard. Dat ligt nogal ver uit elkaar: $ 66 miljard of $ 801 miljard… Tsja.

Maar nu wij.

Hoezo dat wij nog meer dan 1,5% moeten uitgeven? Wij geven over 2021 $ 14 miljard uit, en dat gaat snel stijgen. De Afghanen*-Malinezen*-Servische Bosniërs*-Kosovaren* (kies zelf maar) kruipen wel elk weekend westwaarts naar onze grens bij Venlo… Hoezo zie je niks? Moet je maar goed kijken, oen! En binnenkort houwen we ’t niet meer…!

‘Give us the tools and we will finish the job…’ roepen onze eigenste goudgalons vanuit de Limburgse modder in koor… en nu hebben we ook nog onze laatste rustende pantserhouwitsers weggegeven… Wat? Wegge-wat? Godsamme! Aan wie dan wel…? Weet Willem-A dat? Nee? HOEZO NEE, RUTTO???

In 2014, kort na de Russische annexatie van de Krim, spraken de NAVO-leden bezorgd af om minstens 2% van hun bruto binnenlands product (BBP) aan uniformmensen en geknal te besteden. In Europa haalt niemand dat – en zeg nou zelf: de Russen doen ondanks 17 keer minder toch wat ze willen, op de Krim, Tsjetsjenië, de Donbas, en komen er keer op keer prachtig mee weg. Niemand behalve de Oekraïners houdt ze tegen.

Grootmachten

Dan nog even China. Score: $ 293 miljard en dus de tweede plaats op de SIPRI-lijst. Klein verschil: hun budget steeg de afgelopen tien jaar met 70%. Zo’n stijging halen de Russen nooit… en ook de Amerikanen niet…. De Russen bleven steken op 1 procent per jaar, tot de genoemde $ 66 miljard in 2021.

Wel leuk om even België te bekijken: die hebben een militair budget van $ 6,3 miljard. Wat? Minder dan wij? Wil niemand daar dan heen? Stinkt het daar of zo?

De Russische invasie van Oekraïne (niet in de SIPRI-lijst) hakt er politiek natuurlijk in. Niet dat daar goede redenen voor zijn, want al tien jaar doet Rusland met Oost-Europa wat ze willen… Maar toch: alle Europese landen gaan dit jaar miljarden meer uitgeven voor ‘defensie’. Lees ‘offensie’.

Aanvalluuuuuuhhhhhh….!!!!

– Uitgelichte afbeelding: Door Quistnix – Eigen werk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169319