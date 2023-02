Aankondiging: zesde A12-blokkade van Extinction Rebellion op zaterdag 11 maart om 12:00 uur

Extinction Rebellion blijft terugkomen op de A12 tot de regering stopt met de jaarlijkse 17.5 miljard euro aan fossiele subsidies

Extinction Rebellion kondigt haar zesde A12-blokkade aan. Op zaterdag 11 maart* vanaf 12:00 uur demonstreren naar verwachting duizenden mensen op de A12. Extinction Rebellion eist een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Een noodzakelijke eis, in lijn met de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. XR-woordvoerder en UvA-promovenda Anne Kervers: “De jaarlijks 17,5 miljard euro die de overheid besteedt aan het stimuleren van de winning, productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, de zogenoemde fossiele subsidies, zijn ongeveer drie keer zoveel als wat er in de rijksbegroting is opgenomen voor klimaatbeleid.[2] Wij blijven terugkomen op de A12 tot dit stopt. De eerstvolgende geweldloze demonstratie is op zaterdag 11 maart om 12:00 uur.”

In de vijf eerdere A12-blokkades heeft Extinction Rebellion laten zien dat zij deze veilig en verantwoord laat verlopen. De geweldloze demonstraties worden nauwgezet voorbereid door een mengeling van ervaren en nieuwe actievoerders die intensief samenwerken. Hierbij staan veiligheid en geweldloosheid voorop. Ook volgen mensen die meedoen een actietraining ter voorbereiding.

Grote steun voor afschaffen fossiele subsidies

De grote opkomst van meer dan 1000 actievoerders bij de vijfde A12-Blokkade laat zien dat een steeds grotere groep mensen een direct einde wil aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Ook spraken 40 maatschappelijke organisaties en zo’n tweeduizend mensen hun steun uit voor de demonstratie met hun aanwezigheid boven op de tunnelwanden. Eerder al riepen bijna 400 economen de regering op[3] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[4] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ondertussen groeit Extinction Rebellion sterk. Iedere dag melden zich nieuwe mensen aan en onze actietrainingen zijn overvol. De volgende demonstratie op de A12 wordt groter dan ooit.

“Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine: de overheid gooit letterlijk olie op het vuur. De hoogste rechter van ons land oordeelde al dat onze overheid op klimaatgebied de mensenrechten van burgers onvoldoende beschermt en ook de Verenigde Naties willen een onmiddellijke einde aan fossiele subsidies,” aldus CCA-woordvoerder en geestelijk verzorger in de verslavingszorg Rozemarijn van ’t Einde.

Criminalisering van actievoerders: akelig maar leidt tot meer steun

In reactie op het groeiende succes van de A12-blokkades trad het Openbaar Ministerie buitensporig op. Geweldloze actievoerders worden van hun bed gelicht op verdenking van ‘opruiing’, terwijl zij niets anders doen dan oproepen tot een vreedzame demonstratie. Deze houding draaide iets bij toen klimaatactivist Lucas Winnips van zijn demonstratierecht gebruik maakte, ondanks het opgelegde gebiedsverbod van 90 dagen. Hij werd meteen gearresteerd maar ook ’s avonds laat weer vrijgelaten.

XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Extinction Rebellion staat in haar recht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat demonstreren mag ‘within sight and sound’ van degenen waartegen de demonstratie is gericht. Wat heeft het voor nut om op het Malieveld tegen de wind in te staan schreeuwen? Wij demonstreren op zaterdag 11 maart op de A12 tussen het ministerie van EZK en de tijdelijke Tweede Kamer omdat onze demonstratie op die plek de aandacht pakt die nodig is. Zo kunnen verantwoordelijke bestuurders en de Tweede Kamerleden niet om ons heen. Een einde aan de jaarlijks 17,5 miljard fossiele subsidies is een redelijke eis die ondersteund wordt door de wetenschap.”

Aarde stevent af op 2,5 – 4 graden opwarming: klimaatchaos

Eind vorig jaar luidde de VN de noodklok door te concluderen dat we helemaal niet op koers liggen voor maximaal 1.5C opwarming.[5] We stevenen af op 2,5 – 4 graden opwarming. Grote delen van de wereld worden dan onleefbaar. Nederland verdwijnt grotendeels onder water. We zullen kampen met wereldwijde voedseltekorten en honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten. Een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro is een noodzakelijke stap in de bestrijding van de klimaat- en ecologische crisis.

*Eerder heeft Extinction Rebellion aangekondigd een fietsblokkade op de Afsluitdijk te houden op zaterdag 11 maart, maar vanwege het enorme momentum pakken we door op de A12.

