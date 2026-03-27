EP heft immuniteit extreemrechtse Holocaustontkenner op

Het Europees Parlement heeft de immuniteit van de extreemrechtse Poolse Europarlementariër Grzegorz Braun opgeheven wegens Holocaustontkenning. De leider van de Confederatie van de Poolse Kroon (KKP), die momenteel net onder de 10 procent van de stemmen staat, heeft onder meer het bestaan ​​van gaskamers in het nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel getrokken.

In een radio-interview in juli 2025 verklaarde hij dat “Auschwitz, met zijn gaskamers, helaas een verzinsel is”. Enkele dagen later herhaalde hij dat hij de “hypothese van het bestaan” van de gaskamers “gebrekkig en niet gebaseerd op geverifieerde feiten” vond en dat deze “in de loop der jaren steeds minder overtuigend” was geworden.

Braun – zijn naam heeft hij in elk geval niet mee – heeft tóch al geen onbevlekt verleden. Zo verstoorde hij in december 2023 in het parlementsgebouw in Warschau een chanoekaviering en in november vorig jaar een ceremonie in Auschwitz. Volgens Braun zien Joden zichzelf als Übermenschen “die recht hebben op een betere positie, en de Poolse politie danst naar hun pijpen.”

Naast Joden heeft Braun het ook voorzien op homoseksuelen. Als het aan de extreemrechtse politicus ligt wordt homoseksualiteit verboden en verdwijnen homo’s achter de tralies.

Nu zijn immuniteit opgeheven is, kan Braun vervolgd worden. Mogelijk verdwijnt hij dan zélf voor een paar jaar achter de tralies. Good riddance.

Bron: Jüdische Allgemeine

Uitgelichte afbeelding: Door © European Union, 1998 – 2026, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150727281