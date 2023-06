Zaterdag 10 juni voerde Extinction Rebellion opnieuw actie tegen de KLM, dit keer in de vertrekhal voor de KLM-balies. Met de actie roept Extinction Rebellion de KLM op om te stoppen met de grote hoeveelheid overstap-passagiers.

70% van alle KLM-passagiers zijn overstappers. De bezorgde burgers roepen de luchtvaartmaatschappij op om te stoppen met de overstap-functie, ook wel hub genoemd. Het overstappen op Schiphol is het businessmodel van de KLM, maar levert de Nederlands economie niets op. Daarentegen leiden deze miljoenen ‘overstappers’ tot hoge maatschappelijke kosten, onder meer door gezondheidsschade en geluidsoverlast bij 1,5 miljoen omwonenden.

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat de luchtvaart zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen uitstoot.

“Vliegen stoot veel broeikasgassen uit, geeft vervuiling en lawaaioverlast. De gezondheid van de veel omwonende Nederlanders staat inmiddels behoorlijk onder druk. Toch neemt KLM geen enkele verantwoordelijkheid. Wij willen dat KLM stopt met het tegenwerken van een klimaatrechtvaardige toekomst. Schade van het vliegverkeer valt niet langer te ontkennen of negeren. Volgens de klimaatwetenschap is het nodig om heel snel minder te gaan vliegen. Dit is de enige echte oplossing,” aldus Pedro van Extinction Rebellion.

KLM heeft, samen met andere luchtvaartmaatschappijen, in mei een kort geding aangespannen tegen de staat omdat zij het aantal vluchten niet wil reduceren. En dit terwijl al jaren het aantal maximaal toegestane vluchten wordt overschreden, evenals de geluidsnormen.

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook uitgelichte afbeelding ontleend is