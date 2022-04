Naziwappies demonstreren in Amsterdam

Een paar honderd naziwappies heeft vandaag in Amsterdam gedemonstreerd tegen The Great Reset, een krankzinnige complottheorie die populair is in extreemrechtse kring.

Uiteraard liepen er weer heel wat openlijke neonazi’s rond:

Neonazi Robert Jan Koelewaard staat met een prinsenvlag te zwaaien bij het FVD-podium tijdens de demonstratie in Amsterdam en FVD’er Pepijn van Houwelingen (met wit petje) kijkt uit over de menigte. Iedereen lijkt het doodnormaal te vinden daar een neonazi met prinsenvlag loopt. pic.twitter.com/gLtC9KJJTe — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) April 18, 2022

Ook de Jodensterren ontbraken niet:

Dit is dus een beetje het niveau van de demonstratie tegen ‘de great reset’ in Amsterdam. Natuurlijk ook weer een wappie met Jodenster met anti-vaxx tekst op. Hij heeft vast genoten van de toespraak van het FVD… pic.twitter.com/DtsUWkFRpA — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) April 18, 2022



De betogers eisten o.a. de vrijlating van Max van den Berg, de geestelijk gestoorde complotter die met een fakkel in de hand opdook bij de woning van Kaag. Want Rutte is erger dan Poetin, Nederland een gruwelijke dictatuur en Max is een politieke gevangene:

Begrijpen deze mensen echt niet wat Max heeft gedaan en waarvoor hij veroordeeld is? pic.twitter.com/QmwGs8FLim — JantjemetKwak ❗Wappies we zijn klaar met jullie❗ (@IkWakker) April 18, 2022

Over Poetin gesproken:

Volgens Baudet is de inval van “prachtvent” Poetin in #Oekraïne “extreem mild”. Gideon van Meijeren roept vandaag dat #Rusland is geprovoceerd door de NAVO die “Nazi’s en tirannen” in Oekraïne steunt. #fvd #GreatReset pic.twitter.com/xkvqyTLpJO — dr. Marina (@mmeeuw) April 18, 2022

Het lijkt Chomsky wel.

Uiteraard viel er ook nog wel wat te lachen. Willem Engel is in de ban van ‘dedigitalisering’ en riep in het kader daarvan de aanwezig op hun social media accounts te deleten.

Voor deze ene keer steunen wij een oproep van Willem volledig.

Uitgelichte afbeelding: naziwappies in Berlijn (rechts), tegendemonstranten (links) – By Leonhard Lenz – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93767192