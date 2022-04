21 Palestijnse doden op de Westoever in april, 46 sinds het begin van het jaar

Een Israelische militaire eenheid heeft dinsdagmorgen een slachtoffer gemaakt in het vluchtelingenkamp Aqabat Jabr ten zuidwesten van Jericho. De eenheid was het kamp binnengedrongen om arrestaties te maken, daarbij werden drie mensen met scherpe munitie gewond. Eén van de drie, de tweedejaars student Ahmad Ibrahim Oweidat (20) werd in het hoofd getroffen. Hij werd naar het regeringsziekenhuis in Jericho vervoerd en vervolgens naar het Palestijnse Medische Centrum in Ramallah waar hij onmiddellijk werd geopereerd. Hij overleed echter tijdens de operatie. De ouders van Ahmad Oweidat, die op weg waren naar Mekka om deel te nemen aan de hajj, kregen een telefoontje. Ze zijn omgekeerd om dinsdagavond deel te kunnen nemen aan Ahmads begrafenis. De beweging al-Fatah heeft een proteststaking uitgeroepen in het kamp.

Aan de dood van Oweidat ging de dood van twee andere Palestijnen vooraf die nog slachtoffer waren van eerdere beschietingen door Israelische militairen. Op zaterdag 22 april overleed Lutfi Ibrahim Labadi (20) uit Yamun (provicie Jenin) die een week eerder zwaar was gewond bij een Israelische inval in zijn geboorteplaats. En op maandag 17 april overleed een 18-jarig meisje dat op 9 april zwaar gewond was geraakt bij een inval van militairen in Jenin. Palestijnse medische bronnen zeiden dat Hanan Mahmoud Khdour door scherpe munitie in haar onderbuik was getroffen toen de militairen een groot aantal kogels afvuurden op een auto waarin zij op weg naar school was. Op de dag dat zij werd getroffen werden nog zeker tien jonge Palestijnen neergeschoten. Een van hen, Ahmad Nasser Sa’adi, overleed diezelfde dag.

De Israelische militairen kregen van premier Naftali Bennett de vrije hand om te schieten nadat er elf Israeli’s waren gedood bij een viertal aanslagen. Dat resulteerde in een forse toename van het aantal slachtoffers onder de Palestijnen. Sinds het begin van het jaar zijn er nu op de Westoever tenminste 46 Palestijnen gedood. Veruit de meesten van hen vielen in april, namelijk 21 (met het jongste slachtoffer, Oweidat, meegerekend.)

Verder waren er een viertal invallen in de Aqsa moskee om joden de gelegenheid te geven tijdens Pesach een ommetje te maken op het terrein, Daarbij vielen tientallen gewonden en één keer zelfs 153. Het was bovendien een breuk met het verleden, waarin tijdens Ramadan geen Joden bij de Aqsa moskee werden toegelaten. Het was ook niet het enige geweld. Zo werden bijvoorbeeld zondag drie Palestijnen uit Surif ten noordwesten van Hebron neergeschoten door kolonisten.