21 augustus, ook zo’n datum

21 augustus 1968:



Het geschiedde in die dagen dat ik toch maar die pakketreis naar Rusland deed, drie dagen later. De wonderlijke ervaring van Brezjnjew in een razende auto die pal langs mij rijdt op het Rode Plein.

We keken elkaar een piepklein ogenblik aan.

De klungeligste propaganda zien in krantjes: jongeman in Tsjechoslowakije kalkt de naam van Dubček op een muur. Hij was gevorderd tot Dubč. Tekst namens Moskou: langharige slungel verwijdert de naam van Dubček van een muur omdat deze instemt met de antifascistische speciale operatie.

21 augustus 1968, zoiets als 24 februari 2022. Of 11 september 1973. Het stond nog niet in de sterren dat wij op Radio 100 het eerste interview met pas vrijgelaten Václa Havel zouden hebben, 1989. Maar dat het “reële socialisme” gedoemd was stond vast.

Het programma op Radio 100 had nauwe banden met het Fort van Sjakoo zal ik maar zeggen, waar we al jaren deze plaat distribueerden.



Plastic People of the Universe, Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned. Havel was er tekstschrijver voor.

Een uitgewerkte twitterreeks bij de dag.