15 april: Steel Van Je Werk! (CrimethInc.)

Beroofd door je baas?

15 april is Steel Van Je Werk Dag!

Werkt de baas minder dan jij, maar neemt die wel meer geld mee naar huis? Vliegt er iemand in een privéjet rond op jouw kosten? Als het bedrijf aan het eind van de dag geld verdient, dan betekent dit dat ze je niet de volledige waarde van je arbeid betalen – daar komen bedrijfswinsten vandaan! Dus als je iets nodig hebt in je werkplek – neem het! Je hebt het verdiend!

Steel iets van je werk! Het kan een paperclip zijn, of wat geld uit de kassa, of complete verduistering. Als je in een café werkt, neem een pak koffie mee, als je in een garage werkt, neem een set moersleutels mee. Ben je baanloos, neem iets van de werkplek van een ander mee! Werkloosheid werkt ook voor de bazen – het dwingt mensen om elke baan te accepteren die ze kunnen krijgen, en het brengt de boodschap aan andere arbeiders over dat zij ook de klos zijn als ze zich niet gewonnen geven.

Steel iets van je werk! Je kunt het delen met je vrienden, of aan je familie geven – de familie die je nooit ziet vanwege je baan. Je kunt het zelf gebruiken, om iets te gaan doen waar je altijd van gedroomd hebt – misschien iets waarmee je gebruik maakt van al dat potentieel dat je kon vervullen als je niet de hele tijd voor iemand anders moest werken.

Pik niks geen shit meer van je baas – steel het!

Steel iets van je werk! Doorbreek de verdeeldheid die jou scheidt van je collega-arbeiders. Werk samen om jullie winstdeling-onder-de-tafel zo groot mogelijk te maken; let er op dat je allemaal veilig bent en krijgt wat je nodig hebt. Zorg dat de baas je niet tegen elkaar kan opzetten – uiteindelijk word je daar allemaal kwetsbaarder van. Bouw genoeg vertrouwen op zodat je promotie kunt maken van iets van je werk meenemen naar de controle over de hele werkplek overnemen!

Alle kans dat je al van je werk steelt – geen fysieke objecten misschien, maar wel tijd op de klok. Goed van je! Maar laat het daar niet bij – bedenk eens hoeveel meer je kunt nemen, hoeveel meer je verdient.

Schrijf het op je kalender en plan vooruit –

15 april is Steel Van Je Werk Dag

Veelgestelde vragen

Is Stelen Van Je Werk immoreel?

Stelen is immoreel, jawel. Daarom horen de werkgevers jou de volle waarde te betalen die ze van je arbeid verkrijgen, in plaats van slechts een fractie daarvan terwijl ze de rest voor zichzelf nemen als winst. Als je iets van je werkplek meeneemt, dan steel je niet maar dan haal je de resultaten van je arbeid terug.

Is Stelen Van Je Werk illegaal?

Technisch gesproken kan dat zo zijn. Slavernij daarentegen was legaal tot 1863.

Is Stelen Van Je Werk anti-werkgever?

Heel vervelend om het je te vertellen, baas, maar je werknemers stelen elke dag van je. Door ze aan te moedigen zich te focussen op een dag in het jaar, helpen we je! Zie het als een benadering om de schade te beperken.

Maakt Stelen Van Je Werk Dag het moeilijker voor werknemers om weg te komen met stelen?

Niet echt. Het belangrijkste obstakel tegen diefstal door werknemers zijn niet bazen of camera’s, maar misleide mede-arbeiders. Steel Van je Werk Dag is een bewustzijn bevorderende feestdag om solidariteit van arbeiders te bevorderen en herverdeling van rijkdommen door arbeiders te legitimeren.

Niet iedereen kan makkelijk stelen van de werkplek. Sommige bevolkingsgroepen worden extra in de gaten gehouden, en veel mensen kunnen zich het risico niet veroorloven om in moeilijkheden te raken!

Dat is waar! Dat is de reden om, als dit niet voor jou geldt, iets te Stelen Van Je Werk om dat te delen met mensen die het risico zelf niet kunnen nemen.

Ik ben gepensioneerd. Kan ik deelnemen aan Steel Van Je Werk Dag?

Ja, dat kun je – je gaat gewoon naar je oude werkplek! Als je met ze moest touwtrekken over je pensioen, dan staat ze nu wat te wachten. Het is nooit te laat om iets te Stelen Van Je Werk!

Ik zou graag Stelen Van Mijn Werk maar ik werk in een plaatselijke non-profit instelling die kosteloos mensen helpt die slachtoffers zijn van huiselijk geweld.

Als je echt van je werkplek houdt, dan is de kans groot dat die te weinig geld krijgt. Dat komt omdat de mega-bedrijven die op winst uit zijn alle hulpbronnen opslokken! Tijd om een bezoekje te brengen aan de werkplek van iemand anders.

Maar mijn werkgevers geven aan goede doelen als ze winst maken! Als ik Steel Van Het Werk, dan hebben ze minder om te doneren.

Wie denk jij dat het meest in aanmerking komende goede doel voor jouw verdiensten zou mogen kiezen – jij, of een of andere bureaucraat van het bedrijf? Dat je Steelt Van je Werk betekent nog niet dat je het allemaal zelf hoeft te houden!

Als ik Steel Van Mijn Werk, maakt dat me dan een zelfzuchtiger persoon?

Niet perse! In het algemeen vinden mensen het makkelijker om dingen te delen als ze hun leven niet hebben moeten inwisselen tegen ellendig gezwoeg. Stelen Van Je Werk zou je zelfs een guller persoon kunnen maken!

Wat vindt God van Stelen Van je Werk?

Academische theologen zoals de Duitse Oudtestamenticus A. Alt, schrijver van Das Verbot des Diebstahls im Dekalog, suggereert dat het gebod “gij zult niet stelen” oorspronkelijk bedoeld was tegen het stelen van mensen – tegen ontvoering en slavernij. Dit stemt overeen met Joodse interpretaties als “gij zult niet ontvoeren” – zoals bijvoorbeeld geformuleerd door Rabbi Shlomo Yitzhaki, beroemd als auteur van het eerste commentaar op de Talmoed. Als dit zo is, dan is de echte misdaad niet de arbeider die een deel van de vruchten van diens werk terug pakt, maar het economische systeem dat arbeiders om te beginnen tot loonslavernij dwingt. Zoals ook Jezus uitlegt: “Het is eenvoudiger voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijk man om het koninkrijk Gods binnen te treden” (Mattheus 19:24) – stel je werkgever toch niet aan dat gevaar bloot!

Wat als ik iets Steel Van Werk en het bedrijf gaat bankroet? Bijt ik dan de hand die mij voedt?

Bedrijven plannen krimp op de werkplek ruim van te voren in het budget. Ze rekenen er zo ongeveer op dat je iets steelt! Als dat overschot niet wordt geclaimd, verdwijnt het gewoon in hun brandkasten als meer onverdiende winst.

Zullen de kosten van Stelen Van Het Werk doorberekend worden aan consumenten?

Je werkgevers zijn slimme zakenlieden – als ze simpelweg probeerden om goederen te verdelen en zo goedkoop mogelijk aan de behoeftigen te verdelen, zouden ze in een andere tak van activiteiten werken. Dat betekent dat ze consumenten allang meer in rekening zouden brengen als ze konden. De prijzen van hun producten worden door de markt bepaald, niet door de kosten om ze te produceren.

Maar zal Iets Stelen Van Werk de economie destabiliseren? Wat als de markt weer instort? Zal Steel Iets Van Werk het einde van de wereld teweegbrengen?

Maak je een grapje? Wie doet al het werk in deze maatschappij – bazen, of arbeiders? Zaken zouden eerder soepeler gaan zonder bazen. Als elk bedrijf morgen stil kwam te liggen, en als we dan onze hand konden leggen op alle hulpbronnen die ze hebben gehamsterd, denk je dan niet dat we in staat zouden zijn ze veel verstandiger te verdelen? Ze mogen blij zijn dat we niet alles stelen!

Perkt Steel Van Je Werk Dag echte sociale verandering niet in? Kunnen we niet beter beginnen met ons te organiseren om de kern van onze problemen aan te pakken, in plaats van individualistisch te handelen?

Misschien heb je hier iets te pakken! Maar Stelen van je Werk houdt je niet tegen om collectief te organiseren. Je kunt bijvoorbeeld coördineren met je collega-arbeiders om te delen wat je achterover drukt. En echt, wat heb je er aan als je je samen organiseert en je bent nog steeds bang om te nemen wat je verdient? Aan de andere kant, stel je eens voor als we verder konden gaan dan dingen van je werkplekken nemen, en de werkplekken zelf konden overnemen…

Waarom is 15 april Steel Iets Van Werk Dag?

Zoals de meeste werknemers weten kan elke dag Steel Iets Van Werk dag zijn. Maar we kunnen mensen niet aan gaan moedigen om voortdurend van hun werk te stelen – dat zou wel eens illegaal kunnen zijn, voor zover we weten. Het beste dat we kunnen doen is mensen vragen om hun diefstal van de werkplek tot een enkele dag per jaar te beperken!

Als er ooit een goede dag is om Iets te Stelen van Werk, dan is het 15 april, Belasting-dag(*). Voor de regering is het elke dag Steel Iets Van Jou Dag. Ze nemen jouw zuurverdiende geld en gooien het rechtstreeks in een of andere olie-oorlog of achterkamertjesdeal – dat is nog een andere manier waarop bedrijven zich ten koste van jou verrijken.

Blijf niet zitten, neem het niet. Steel iets van het werk.

Disclaimer:

Deze tekst is enkel bedoeld als retorisch middel. Eenvoudig gezegd: het is bedoeld om het reeds veel voorkomende verschijnsel van diefstal op de werkplek bloot te leggen, niet om anderen aan te moedigen die anders zulke illegale daden niet zouden doen. Noch de host van de website noch de ontwikkelaars ervan zijn verantwoordelijk voor mensen die er naar toe navigeren, en evenmin voor wat mensen erna doen.

(*)Noot vertaler: dit geldt in de VS. Maar waarom zouden we van deze dag niet iets wereldwijds maken, en daarbij diezelfde dag aan houden?

Vertaling (licht bewerkt) van Steal Someting From Work Day, https://nl.crimethinc.com/steal-something-from-work-day

Vertaling: Egel.

Neem vooral over, verspreid verder – en trek je van die disclaimer niet al te veel aan…